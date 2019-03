"Brexit" nas mãos do povo, que pede segundo referendo

Os organizadores da iniciativa "People's Vote" esperavam centenas de milhar de britânicos para dizer, em uníssono, que o povo quer um novo referendo e a continuidade do Reino Unido na União Europeia. A marcha começou em Park Lane e terminará em frente ao Parlamento, onde se esperam discursos do número dois do Partido Trabalhista, Tom Watson, da primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, e do mayor de Londres, Sadiq Khan.

Uma petição a favor da continuidade do Reino Unido na União Europeia, criada em Fevereiro, recebeu mais de três milhões de assinaturas, dois milhões só nas nas últimas 24 horas. Este crescimento súbito aconteceu depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter culpado os deputados pelo impasse, na quarta-feira.

Na noite de quinta-feira, a União Europeia aceitou o pedido de adiamento do “Brexit” feito pelo Governo britânico, mas deu a Theresa May menos tempo do que ela pedia – se a Câmara dos Comuns aprovar, numa terceira votação, o acordo entre Bruxelas e Londres, a saída será a 22 de Maio; se não houver acordo, o Reino Unido terá de sair mas cedo, a 12 de Abril.