O “travo intenso” a FC Porto foi insuficiente para o Brasil

Estádio do Dragão, Alex Telles em estreia absoluta, Militão a titular. Foi com um intenso “travo” a FC Porto – até pela “ajuda” do ex-portista Casemiro – que o Brasil cedeu um empate com o Panamá, a um golo, neste sábado, em jogo particular disputado na cidade do Porto e arbitrado pelo português João Pinheiro.

“De olho” na Copa América, Tite, seleccionador brasileiro, levou a um Dragão bem composto um lote com várias caras novas relativamente à equipa mais utilizada no Mundial 2018. Mantiveram-se, apenas, Fágner, Miranda, Casemiro e Coutinho, sendo que o médio ex-FC Porto teve um papel decisivo para “desbloquear” a partida.

O jogador do Real Madrid cruzou largo para o segundo poste, aos 32 minutos, solicitando a emenda de Paquetá. O “herdeiro temporário” da camisola 10 de Neymar finalizou de primeira, sem deixar cair a bola. Quatro minutos depois, Adolfo Machado, central do Panamá – que pouco tinha incomodado Ederson, até então –, beneficiou de estar em posição de fora-de-jogo e cabeceou para o 1-1.

A segunda parte começou com uma bola à trave enviada por Richarlison, num bom gesto técnico do avançado do Everton, mas pouco mais se passou de relevante num encontro “morno” e jogado a ritmo baixo.

Thiago Silva e Danilo, mais dois brasileiros com passagens pelo FC Porto, não chegaram a entrar para ajudarem a “canarinha” a alterar o rumo do jogo.