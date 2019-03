Portugal arranca “operação Sérvia” com Guedes, mas sem Mário Rui

Titulares frente à Ucrânia no ginásio, Gonçalo Guedes de volta e Mário Rui de parte. É este o resumo do primeiro treino da selecção portuguesa na preparação para o desafio com a Sérvia, para a qualificação do Euro2020.

Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, Rui Patrício, João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Rúben Neves, João Moutinho, Bernardo Silva, André Silva e Cristiano Ronaldo, titulares frente à Ucrânia, estiveram a recuperar no ginásio.

Já José Fonte, Nélson Semedo, Danilo, Pizzi, Diogo Jota e João Félix, suplentes do desafio de sexta-feira, realizaram exercícios de aquecimento com e sem bola no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, bem como os suplentes utilizados Rafa, Dyego Sousa e João Mário. Os guarda-redes Beto e José Sá realizaram treino específico numa das balizas.

O avançado Gonçalo Guedes, que falhou a partida devido a uma gripe que o afectou durante toda a semana, esteve presente na sessão para fazer corrida, acompanhado pelo preparador físico, enquanto Mário Rui, indisposto, esteve ausente.