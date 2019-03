Noruega assustou a Espanha, a “jovem” Itália entrou a vencer

Ao contrário de Portugal, Espanha, Itália e Suíça iniciaram a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 com uma vitória. A jogarem em casa, espanhóis e italianos confirmaram o favoritismo contra rivais nórdicos, enquanto a Suíça, que vai discutir com Portugal em Junho um lugar na final da Liga das Nações, ganhou na Geórgia. Com os benfiquistas Vlachodimos e Samaris no “onze”, a Grécia somou três pontos no Liechtenstein, ao mesmo tempo que, noutro continente, no apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), um golo da Guiné-Bissau no quarto minuto de descontos ditou o afastamento de Moçambique da competição.

Não foi um triunfo convincente, mas a Espanha, apesar de um susto, conseguiu vencer. A actuar em “casa”, Rodrigo, avançado do Valência com passado no futebol português, fez no Mestalla o primeiro golo do jogo, mas na segunda parte a Noruega empatou com um golo de Joshua King, na transformação de uma grande penalidade. Porém, seis minutos depois, Morata foi derrubado na área e, na cobrança do castigo máximo, Sergio Ramos fez o 2-1 final, com uma execução à Panenka.

Nas outras duas partidas do Grupo F, o desfecho foi idêntico ao que se registou em Valência: a jogarem em casa, Suécia (com golos de Quaison e Claesson) e Malta (Nwoko e Borg, de penálti) derrotaram Roménia e Ilhas Feroé, respectivamente.

Kean confirma triunfo

Após falhar o apuramento para o Mundial 2018, a Itália continua a tentar renovar a sua selecção e iniciou a qualificação para o Euro 2020 com uma vitória em Udine, sobre a Finlândia, construída com golos de dois jovens: o médio Nicolò Barella (7’) e o avançado Moise Kean (74’), um dos talentos do vasto plantel da Juventus. O atacante com raízes costa-marfinenses apontou o terceiro golo nos últimos quatro jogos, sendo que em dois deles jogou pouco mais de 10 minutos.

No mesmo grupo, a Grécia perdeu o avançado Kostas Mitroglou por lesão ainda na primeira parte, mas não tropeçou na deslocação ao Liechtenstein. Com o guarda-redes Vlachodimos e o médio Samaris em campo durate os 90 minutos, os gregos venceram com golos de Fortounis (45’) e Donis (80’). Ainda no Grupo J, a Bósnia não necessitou dos golos de Edin Dzeko: Krunic e Milosevic marcaram fizeram as despesas na vitória diante da Arménia.

Sem o avançado benfiquista Haris Seferovic, que continua a recuperar de lesão, a Suíça sentiu algumas dificuldades em Tbilissi, mas garantiu os três pontos na segunda parte. Após um primeiro período sem golos, o adversário de Portugal nas meias-finais da Liga das Nações colocou-se em vantagem aos 57’, com um golo do médio Steven Zuber, jogador do Estugarda. Sem que a Geórgia conseguisse reagir, Denis Zakaria aproveitou uma defesa incompleta do georgiano Giorgi Loria, a dez minutos do fim para fixar o resultado final (0-2).

Ainda no Grupo D, a República da Irlanda confirmou que não atravessa um bom momento e teve que sofrer para ganhar em Gibraltar. Jeff Hendrick, médio do Burnley, marcou aos 49’ o golo que assegurou os três pontos aos irlandeses, diante de um dos adversários mais frágeis desta fase de qualificação.