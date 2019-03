Não foi preciso Seferovic: Suíça vence na rota para o Euro 2020

A Suíça venceu a Geórgia, por 2-0, neste sábado, na estreia na qualificação para o Euro 2020. Os helvéticos entram da melhor forma no grupo D, ficando à espera do que sairá do jogo entre Gibraltar e Irlanda, que se defrontam ainda neste sábado.

Em Tbilisi, a Suíça não contou com o benfiquista Seferovic, em Portugal a recuperar de lesão. Ainda assim, a equipa de Vladimir Petkovic conseguiu “dar a volta” à Geórgia, com golos de Zuber, aos 56 minutos, com um remate à entrada da área, e de Zakaria, aos 80’, na recarga a um primeiro remate de Freuler. Nota, ainda, para a presença de Makaridze, do Vit. Setúbal, no banco da equipa da casa.

Com este resultado, os suíços sabem que terminarão a primeira jornada do grupo D em posição de apuramento (dois primeiros lugares).

Jogos deste sábado

Geórgia-Suíça, 0-2

Gibraltar-Irlanda, 17h

Malta-Ilhas Feroé, 17h

Suécia-Roménia, 17h

Bósnia-Arménia, 19h45

Itália-Finlândia, 19h45

Liechtenstein-Grécia, 19h45

Espanha-Noruega, 19h45