LeBron James fora dos playoffs da NBA, 14 anos depois

Catorze anos depois, uma equipa de LeBron James volta a não fazer parte dos playoffs. Aliás, nos últimos oito anos, o “King” tinha marcado sempre presença na final da competição, com três títulos conquistados. A derrota frente aos Nets foi a décima em 11 jogos, e quinta seguida em Los Angeles. Para além do indicador negativo, significou ainda o afastamento dos Lakers e de LeBron dos playoffs da presente temporada.

“Continuo a esforçar-me, a preparar-me mentalmente. Foi uma época difícil para todos, não foi para isto que trabalhamos ao longo do ano. Coisas acontecem: suspensões, lesões, coisas dessa natureza. Não tenho conseguido jogar basquetebol de alto nível durante 48 minutos. Os playoffs nunca são prometidos, temos de trabalhar e eu, pessoalmente, irei trabalhar e fazer o que conseguir para ajudar”, afirmou um LeBron claramente desiludido com o desfecho da temporada.

Na época com menos jogos realizados desde que se tornou basquetebolista profissional, LeBron James não foi feliz na primeira época nos Los Angeles Lakers. O extremo de 34 anos tem mais três temporadas de contrato com a equipa californiana. No total, por quatro épocas, o jogador irá auferir 131 milhões de euros.

Se juntarmos o talento de LeBron a nomes com Rajon Rondo e JaVale McGee — sem esquecer vários jovens muito promissores, como Kuzman, Ingram ou Lonzo Ball —, torna-se difícil compreender como é que o objectivo básico para esta temporada não foi alcançado.

A verdade é que a época dos Lakers foi uma verdadeira montanha-russa: começou mal, estabilizou, subiu a pique na época de Natal e caiu vertiginosamente após a lesão de James. Este ano, o “King” terá de assistir aos playoffs pela televisão, impedido de lutar pelo tão almejado quarto anel da carreira.