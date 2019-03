Jogo de estrelas: Rui Costa jogou, Gerrard e Pirlo brilharam

O reencontro dos campeões europeus Liverpool e AC Milan foi decidido com um grande golo do ex-capitão Steven Gerrard, num jogo de antigas glórias em Anfield Road, no qual Rui Costa marcou presença.

Gerrard, símbolo do Liverpool desde as camadas jovens, fechou o resultado em 3-2, num jogo solidário em que Robbie Fowler (toque de classe) e Djibril Cissé também marcaram para os “reds”, enquanto Andrea Pirlo – de livre – e Giuseppe Pancaro marcaram para o AC Milan.

Onze do Liverpool: Dudek; Glen Johnson, Carragher, Hyypia, Agger, Kennedy; Kvarme, Gerrard; Luís Garcia, Kuyt e Fowler.

Jogaram ainda: Westerveld, Traoré, McAteer, McManaman, Aldridge, Djibril Cissé, Owen, Smicer, Diao e Berger.

Onze do AC Milan: Dida; Cafu, Costacurta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Ambrosini, Pirlo; Rui Costa, Kaká e Inzaghi.

Jogaram ainda: Abbiati, Maldini, Fiore, Simic, Borriello, Favalli, Carbone, Pancaro, Storari, Digão e Oddo.

