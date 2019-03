Gibraltar “aguentou-se” bem, mas acabou por cair

O surpreendente empate a zero manteve-se na primeira parte, mas Gibraltar, “jovem” selecção da UEFA, acabou por cair aos pés da Irlanda. Neste sábado, os britânicos venceram por 1-0, com um golo de Hendrick, aos 49 minutos, em jogo da qualificação para o Euro 2020.

No pequeno território gibraltino, este jogo do Grupo D acabou por trazer uma imagem que já corre a Internet, com um avião a aterrar junto ao Victoria Stadium, muito perto da baliza defendida por Goldwin.

Suécia cumpre

Nos restantes jogos da tarde, destaque para a vitória da Suécia. Os escandinavos bateram a Roménia por 2-1, nos arredores de Estocolmo, dividindo a liderança do Grupo F com Malta que, apesar de ter alinhado vários minutos com dez jogadores, bateu as Ilhas Feroé, por 2-0.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais cedo, neste sábado, a Suíça, sem Seferovic, bateu a Geórgia.

Jogos deste sábado

Geórgia-Suíça, 0-2

Gibraltar-Irlanda, 0-1

Malta-Ilhas Feroé, 2-0

Suécia-Roménia, 2-1

Bósnia-Arménia, 19h45

Itália-Finlândia, 19h45

Liechtenstein-Grécia, 19h45

Espanha-Noruega, 19h45