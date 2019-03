Moçambique deixa fugir lugar na CAN aos 90+4’

Moçambique esteve a um pequeno passo de conseguir o apuramento para a CAN 2019, mas um golo sofrido aos 90+4 tirou aos moçambicanos um possível momento de celebração no actual quadro de devastação provocado pela tempestade Idai.

Neste sábado, Moçambique empatou a dois golos na visita à Guiné-Bissau, um resultado que permite aos guineenses estarem na CAN, sendo acompanhados não por Moçambique, mas pela Namíbia, que ficou com o segundo lugar do Grupo K.

O jogo trouxe um golo de Piqueti, aos 13 minutos, para a Guiné, mas Moçambique deu a volta por Ratifo, aos 49’, e Divrassone, aos 89’. Quando tudo parecia encaminhado para a festa moçambicana - com a Namíbia a perder 4-1 na Zâmbia, a vitória de Moçambique permitia apurar as duas também a Guiné -, Mendy marcou para os anfitriões e tirou a Abel Xavier, treinador português, a presença na CAN.

O momento da festa moçambicana, aos 89’.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E o da desilusão, aos 90+4’.