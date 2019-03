Benfica ultrapassa os 100 pontos no regresso de Carlos Lisboa

O Benfica assinalou o regresso de Carlos Lisboa ao comando técnico da equipa de basquetebol com um triunfo expressivo, por 112-60, sobre o Terceira Basket, no arranque da segunda fase do campeonato nacional.

Depois do despedimento do espanhol Arturo Álvarez, no seguimento de um conjunto de exibições pouco conseguidas e da eliminação nos quartos-de-final da Taça de Portugal, os “encarnados” anunciaram que o director geral das modalidades retomaria o comando da equipa.

No primeiro jogo desta nova era, os “encarnados” responderam com uma exibição de gala, em que se destacaram Micah Down, Tomás Barroso e Fábio Lima, todos com 16 pontos. Arnette Hallman destacou-se na luta das tabelas, com 11 ressaltos.

Do lado do Terceira Basket, que chegou ao intervalo a perder já por 67-26, Miguel Toreia e Roxelle Nix fizeram 13 pontos cada, mas os seis triplos consecutivos que o Benfica anotou a meio da partida manteve o marcador muito desnivelado.

Este triunfo permite ao Benfica isolar-se provisoriamente na liderança da Liga, com 44 pontos, mais um que a Oliveirense (joga no domingo com a Ovarense) e mais seis do que o FC Porto (recebe no domingo o Lusitânia).