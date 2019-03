Alaphilippe vence Milan-Sanremo, a primeira “clássica” de 2019

O ciclista francês Julian Alaphilippe (Quick-Step) venceu a Milan-Sanremo, a primeira “clássica monumento” do calendário World Tour 2019. Neste sábado, Alaphilippe bateu, ao sprint, o belga Oliver Naesen (AG2R) e o polaco Michal Kwiatskowski (Sky), segundo e terceiro classificados.

Com este triunfo, Alaphilippe conquista a sétima vitória em 2019 e soma o Milan-Sanremo à Strade Bianche, que já conquistou nesta temporada, sucedendo a Vincenzo Nibali, vencedor em 2018, e Michal Kwiatkowski, que arrebatou a prova italiana em 2017. O francês deu à Quick-Step a 19.ª vitória da época.

Nota ainda para o quarto lugar de Peter Sagan, que volta a falhar na prova italiana, depois de já ter somado dois segundos lugares e de ter ficado três vezes na quarta posição.

Ataques no Poggio e sprint no final

A prova italiana trouxe algumas das mais belas paisagens da costa italiana, mas também um lote de dificuldades que excluíram da luta final alguns dos principais sprinters: as icónicas subidas de Cipressa (4,1% de inclinação) e do Poggio (3,7% de inclinação).

“Ataquei no topo do Poggio, para fazer uma selecção no grupo”. Estas foram as palavras de Alaphilippe, após a corrida, que encaixam perfeitamente no que se passou na estrada. Nesta última subida, o ataque do francês deixou “de lado” nomes como Viviani, Gaviria, Groenewegen ou Kristoff, que vacilaram perante o ritmo forte do rival.

A vitória final acabou por ser discutida entre um grupo de onze ciclistas, com Alaphilippe a fazer-se valer da boa ponta final para bater Sagan ou Naesen, nomes teoricamente mais fortes ao sprint. Os consagrados Valverde e Nibali ficaram em sétimo e oitavo, respectivamente.

A próxima “clássica monumento” é a Volta a Flandres (7 de Abril), antes do Paris-Roubaix (14 de Abril), da Liège-Bastogne-Liège (28 de Abril) e da Volta à Lombardia (12 de Outubro).

Vencedores da Milan-Sanremo

2019: Julian Alaphilippe

2018: Vincenzo Nibali

2017: Michal Kwiatkowski

2016: Arnaud Démare

2015: John Degenkolb

2014: Alexander Kristoff