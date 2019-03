Orangotango sedado encontrado na bagagem de passageiro russo

Um turista russo que tentava traficar um orangotango foi detido em Bali, Indonésia, na sexta-feira. Andrei Zhestkov queria levar o animal para a Rússia e transformá-lo num animal de estimação. Para além do primata, autoridades encontraram ainda duas lagartixas e cinco lagartos na mala do homem de 27 anos.

As autoridades do aeroporto indonésio decidiram pará-lo e analisar a bagagem do russo mais atentamente: quando a abriram encontraram um orangotango com dois anos de idade, completamente sedado, a dormir no interior de uma cesta de vime.

“Acreditamos que o orangotango tenha consumido medicação para a alergia, algo que o levou a adormecer”, explicou Ketut Catur Marbawa, funcionário da agência de preservação animal de Bali. Ketut Marbawa confirma ainda que o homem de 27 anos carregava leite e cobertores para dar ao orangotango, “como se estivesse a transportar um bebé”, acrescenta.

O russo disse aos jornalistas que o orangotango foi uma prenda de um amigo, outro turista proveniente da Rússia, que comprou o animal por 2650 euros, aproximadamente. Andrei Zhestkov garantiu, ainda, que o mesmo amigo o convenceu de que não era ilegal trazer o orangotango como animal de estimação.

Este tipo de primatas encontra-se em risco de extinção, com apenas 100 mil orangotangos em existência no mundo inteiro. O turista russo pode enfrentar uma pena até cinco anos e seis mil euros em multas, por tentar traficar um animal.