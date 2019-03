Suspenso médico que acusou colegas de mortes por negligência

Primeiro dispensado, agora suspenso. O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) suspendeu Rafael Macedo, o coordenador da Unidade de Medicina Nuclear o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, que acusou, esta semana, três colegas da morte de doentes por negligência.

Numa conferência de imprensa esta manhã – a segunda em dois dias – a presidente do SESARAM, Tomásia Alves, anunciou a instauração de um processo disciplinar a Rafael Macedo, indicando que o médico ficará suspenso enquanto o mesmo decorrer.

“Pela gravidade do seu comportamento, decidiu o SESARAM instaurar um processo disciplinar ao doutor Rafael Macedo, trabalhador desta casa, e determinar ainda que, enquanto decorre o processo, o mesmo seja suspenso”, disse Tomásia Alves, acusando o clínico de, através de informações “confidenciais e privilegiadas”, ter deliberadamente provocado um “alarmismo injustificado” na população.

O SESARAM, continuou, não vai permitir que um colaborador continue a “denegrir” a imagem do sistema regional de saúde e dos profissionais que lhe dão corpo, sem “responsabilidade” ou “qualquer sustentação” nas informações que tem veiculado.

Rafael Macedo tem estado no centro do furacão que está a abalar o serviço de saúde madeirense. Em Fevereiro passado, numa reportagem da TVI, o médico acusou o SESARAM de desviar para uma clínica privada exames e tratamentos que poderiam ser feitos no serviço que coordena no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com graves prejuízos financeiros para a região e para os doentes.

A reportagem deu origem a uma comissão parlamentar de inquérito na assembleia madeirense, que começou esta quarta-feira com Rafael Macedo a repetir tudo o que tinha dito, e a acrescentar acusações de negligência que terão provocado a morte a pacientes. Perante os deputados, apontou o dedo aos directores dos serviços de Ortopedia, Urologia e Hemato-Oncologia. Uma ofensa grave à “honra e bom nome” destes profissionais, considerou Tomásia Alves adiantando que o caso foi já comunicado à Ordem dos Médicos.

Numa nota enviada quinta-feira à noite às redacções, o SESARAM tinha já adiantado que Rafael Macedo estava dispensado da realização de exames na Unidade de Medicina Nuclear, argumentando que não estavam “reunidas as condições de serenidade, estabilidade, tranquilidade e confiança no serviço”. A alternativa, acrescenta o documento, foi a contratação de dois médicos especialistas em Medicina Nuclear do continente que irão assegurar o serviço.