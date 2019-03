Novo tarifário na Madeira coloca passes entre 30 e 40 euros

A redução tarifária nos transportes públicos na Madeira entra esta sexta-feira em vigor, passando os utentes a pagar entre 30 e 40 euros mensais, conforme as viagens se efectuam dentro ou para fora do seu concelho. Segundo o vice-presidente do executivo regional, Pedro Calado, o programa de redução tarifária permitirá às famílias poupar até dois salários mínimos regionais, ou seja, 1.300 euros por ano, conforme as ligações que efectuarem.

A medida incide em toda a ilha da Madeira devido à adesão dos cinco operadores regionais de autocarros (quatro privados e um público): a SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, a Rodoeste, a Empresa de Automóveis do Caniço, a Companhia de Carros de São Gonçalo e a Horários do Funchal (pública). Esta medida, já consagrada no Orçamento Regional para este ano, custará ao Governo da Madeira, liderado pelo PSD, oito milhões de euros anuais, através de indemnizações compensatórias às cinco operadoras da região.

Há também vários escalonamentos com repercussões ao nível das crianças (gratuito até aos 12 anos), dos pensionistas e reformados (com pensões inferiores a 240 euros o passe é também gratuito), dos estudantes até aos 18 anos e dos universitários até aos 23 anos. “É o culminar do esforço social e político que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos e o cumprimento de mais uma promessa”, referiu o vice-presidente do Governo Regional, na apresentação do tarifário.