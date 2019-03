Conselho geral da RTP defende administração e critica “tentativas de erosão” por parte do PCP e Bloco

“Uma televisão de Estado foi substituída, nos últimos quatro anos, por uma televisão pública.” A frase lapidar é do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, que nesta sexta-feira emitiu um comunicado em que defende a actuação do conselho de administração da empresa na polémica do memorando de entendimento com a Federação Portuguesa de Futebol sobre a cedência de conteúdos e meios técnicos e humanos, cujo teor o PÚBLICO revelou há duas semanas.

Alegando que as perguntas dos ministros das Finanças e da Cultura à administração da RTP foram tornadas públicas pelo primeiro-ministro no debate quinzenal de terça-feira, o CGI também revela o teor das respostas — e fá-lo para “dissipar qualquer perplexidade adicional” que possa surgir.

Mas o CGI, que se tem pautado pela discrição institucional nestes quase cinco anos — algo que também realça no texto do comunicado — aproveita para mostrar que está atento às movimentações políticas dos últimos meses. Que culminaram, aliás, com a apresentação, quase em simultâneo, de propostas do PCP e do Bloco para acabar com o conselho geral independente e mudar o modelo de nomeações da RTP de novo para debaixo da alçada política — governamental e parlamentar.

“O debate público sobre o referido memorando tem ocorrido entre propostas políticas, constitucionalmente fundadas, e já apresentadas, de alterar o modelo de gestão da RTP. Tem igualmente ocorrido entre tentativas de erosão pública do modelo, e violações dos limites que ele impõe”, afirma o CGI, liderado pelo catedrático António Feijó. Que avisa: “Este estado de coisas é indesejável para a estabilidade da RTP.”

O órgão de supervisão e fiscalização vai ainda mais longe e auto-elogia-se. Lembra que a actual lei da televisão que foi votada no Parlamento criou um modelo de gestão que visa “assegurar a sua independência de qualquer poder político ou fáctico”. Os seis membros do CGI — dois originalmente nomeados pelo Governo PSD/CDS, dois pelo Conselho de Opinião e cooptados — vão sendo substituídos a cada três anos e são eles quem escolhem e nomeiam a administração.

“Uma televisão de Estado foi substituída, nos últimos quatro anos, por uma televisão pública. A televisão de Estado, que sucessivos regimes e governos geriram de modo abusivamente proprietário, deu lugar a uma televisão independente do poder político”, acrescenta o CGI. O órgão diz mesmo que “ninguém seriamente poderá questionar” a sua “independência e liberdade de decisão” enquanto órgão de decisão superior da RTP.