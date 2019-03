Governar em família

É um atentado à ética republicana o que se está a passar no Governo, com as sucessivas nomeações de ministros ou secretários de Estado que têm entre si relações próximas ou de parentesco. Com esta situação, valores como a isenção política e a transparência ficam claramente em causa, correndo-se o sério risco de confundir o interesse da coisa pública com a conveniência pessoal. Como é possível isto acontecer de forma tão descarada? Infelizmente, não tenho resposta para esta pergunta. Mas o que é certo é que a clareza nas funções públicas nunca fez mal a alguém que fosse. Misturar relações políticas e familiares não é saudável. Ponto.

José Alberto Ortigão de Oliveira, Porto

Ensino: os exames e a obsessão dos testes

Persiste ainda, no ensino em Portugal, aquela ideia peregrina de que exames e testes escritos são a única maneira fiável de avaliar os alunos (refiro-me à escolaridade obrigatória até ao 12.º ano). Ora, não se pode avaliar em hora e meia ou duas horas o trabalho de um ano inteiro (para já não falar do factor stress)! Durante o ano lectivo, o peso na avaliação dos testes escritos é enorme! Cerca de 80% ou mais em certas escolas. As outras competências, pelos vistos, não interessam.

No 3.º ciclo, por exemplo, (a minha mais recente experiência) se multiplicarmos o número de disciplinas por cinco testes cada uma (dois no 1.º e no 2.º períodos e um no 3.º) verificamos que os alunos chegam a fazer cerca de quarenta testes por ano! O stress é permanente! Sintomas de depressão já se fazem sentir em pré-adolescentes! A paranóia dos Quadros de Mérito (fazendo lembrar os antigos Quadros de Honra do tempo da ditadura) e o famigerado ranking das escolas em muito contribuem para esta situação. Sugiro este tema de reflexão para o Dia do Estudante.

Maria Mota, Caldas da Rainha

Reforma antecipada

Li no site do PÚBLICO que a “OCDE defende mudanças no factor que penaliza “excessivamente pensões antecipadas”. Nada mais correcto. Trabalho há 47 anos e ainda me penalizam perto de 30% se me reformar agora. Assim, espero que a comunicação constante do Governo sobre a boa saúde das nossas finanças se foque nesta área. Considero da mais elementar injustiça determinados factores penalizantes nas actuais reformas antecipadas.

Gens Ramos, Porto