Coreia do Norte abandona gabinete de contacto com a Coreia do Sul

A mais recente aproximação entre as duas Coreias, e entre a Coreia do Norte e os EUA, sofreu esta sexta-feira um revés com o anúncio de que o regime de Kim Jong-un vai retirar os seus representantes de um gabinete de ligação na fronteira.

Este ponto de contacto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foi estabelecido no ano passado na cidade norte-coreana de Kaesong, na fronteira entre os dois países, e contava com a participação de 20 representantes de cada lado.

A criação deste gabinete foi o exemplo mais concreto da aproximação do último ano entre as duas Coreias – os dois lados não mantinham um contacto regular desde a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953.

Esta sexta-feira, a equipa norte-coreana transmitiu ao Sul que tinha “instruções de cima” para abandonar o gabinete de ligação até ao fim do dia, disse o vice-ministro sul-coreano da Unificação, Chun Hae-sung, em conferência de imprensa.

O anúncio de que a Coreia do Norte vai abandonar as reuniões na fronteira surge quase um mês depois do fracasso da segunda cimeira entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Esse encontro, marcado para 27 e 28 de Fevereiro, no Vietname, foi encurtado de forma abrupta porque os dois líderes não conseguiram ultrapassar as divergências em relação às sanções económicas.

Segundo Trump, Kim exigiu que os EUA levantassem todas as sanções à Coreia do Norte antes de se começar a discutir o processo de desnuclearização; o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choe Son-hui, disse que o seu país exigiu apenas o levantamento de cinco sanções económicas e que os EUA “perderam uma oportunidade de ouro”.

Depois disso, as duas Coreias não voltaram a encontrar-se, num duro golpe para os esforços de aproximação do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

A Coreia do Sul esperava que a sua aproximação à Coreia do Norte fosse suficientemente forte para não ser afectada por problemas nas relações entre o regime de Kim Jong-un e os EUA – um desejo que pode sofrer um contratempo com o anúncio do abandono norte-coreano do gabinete de ligação na fronteira.