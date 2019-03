Ílhavo inaugura novos acessos às praias para acabar com congestionamento

A Câmara de Ílhavo vai inaugurar no sábado o nó rodoviário das praias da Barra e Costa Nova, uma obra que custou 1,9 milhões de euros e que pretende resolver os congestionamentos de trânsito naquela zona, durante o verão.

Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia, Fernando Caçoilo, disse que esta é mais uma tentativa para acabar com as longas filas de trânsito que se formavam nas vias de acesso às praias do concelho, na época balnear e aos fins-de-semana.

“Desde 1978, esta é a terceira versão [da rede viária]. Inicialmente era um cruzamento. Depois, na década de 90, surgiu a rotunda e agora, em 2019, temos uma passagem desnivelada. Melhor que isto não existe. Esta é uma obra do presente, mas para o futuro”, afirmou.

Fernando Caçoilo lembrou que a passagem desnivelada já está ao serviço desde Julho do ano passado, adiantando que, desde então, o trânsito é “muito mais fluído e mais seguro”.

“Em condições normais tudo aquilo funciona. Indiscutivelmente, mesmo nas horas de ponta o trânsito é fluído, ao contrário dos outros anos, quando se demoravam horas no pico do verão para sair das praias”, disse o autarca.

O presidente da Câmara de Ílhavo destacou ainda a preocupação ambiental que houve durante a elaboração do projecto, para encontrar uma solução que tivesse um impacto visual reduzido na paisagem.

“Tivemos o cuidado de criar uma entrada digna das nossas praias e que não tivesse grande impacto e, de facto, hoje nós vamos na ponte e a obra passa perfeitamente despercebida”, notou.

A obra de requalificação viária da antiga rotunda da Barra começou em Setembro de 2017 e a abertura ao trânsito ocorreu em Julho de 2018. A empreitada foi interrompida entre Julho e Setembro de 2018, seguindo-se o arranjo das zonas envolventes e a colocação da sinalética definitiva, que terminou este mês.

A obra será complementada com um sistema piloto que permitirá a quem se desloca para a praia da Barra saber, antecipadamente, os lugares de estacionamento livres nas duas principais artérias, mas que ainda não está a funcionar devido a problemas técnicos.