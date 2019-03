O novo parque aventura de Braga tem vista 360º para a cidade

Fica na encosta norte do Monte do Picoto e, com boas vistas garantidas, vai propor a residentes e visitantes um leque de actividades enérgicas e aventureiras. No novo Picoto Park, que abre portas este sábado, há 14 actividades, entre circuito de arborismo panorâmico, slide, escalada, salto de queda livre, paintball e tiro ao alvo, além de outras propostas de lazer activo” para todos (ou, pelo menos, a partir dos três anos).

O parque aventura, iniciativa do grupo Aktivsport, ocupa uma área total de 14 mil metros quadrados, informa a empresa, estando “integrado numa vasta e requalificada mancha florestal autóctone”. O projecto, adiantam, “procurou implementar equipamentos e actividades que potenciassem ao máximo todo o enquadramento natural que o espaço proporciona”.

O grupo garante que cada detalhe do empreendimento teve em conta uma “forte componente ambiental”, dando como exemplo a área de diversão Ecofun, um “espaço de diversões infantis totalmente construídas em madeira e sem recurso a energia eléctrica”. Já no bar do parque, referem, haverá “diversas opções de menus e produtos, que privilegiam a agricultura biológica e saudável”.

Em todo o Picoto Park, as actividades e agenda ao longo do ano procurarão “consciencializar, de forma sustentada, práticas e estilos de vida saudáveis e ecológicos”.

Graças à sua localização, no “pulmão urbano” de Braga disposto pela encosta, oferece uma vista a 360º para a cidade, outro chamariz para os visitantes – António Mirra, administrador do parque, espera 40 mil visitantes por ano, segundo referiu à agência Lusa, adiantando que o investimento é de 230 mil euros.

O parque nasce em terreno arrendado pela autarquia. “A Câmara disponibilizou um terreno, o investidor investe, arrisca, paga uma renda à Câmara Municipal e nós com isso tudo ainda conseguimos dinamizar o Parque do Picoto”, sintetizou o vereador de Turismo, Altino Bessa.

As atracções maiores

Circuito de arborismo panorâmico: um circuito suspenso que integra 14 plataformas construídas em árvores, variando a altura entre 8 e 16 metros. O circuito termina com slide panorâmico de 150m.

Salto em queda livre: uma zona de salto a 18 metros de altura com vistas de primeira para a cidade.

Passeio gratuito: o parque não cobra entrada. “Quem quiser praticar alguma actividade faz a respectiva requisição, quem apenas quiser visitar pode fazê-lo à vontade sem pagar nada”, garantiu António Mirra à Lusa.

Passeios sobre rodas: há pedal kart, segway e tuk tuk.