No primeiro festival de Lisboa dedicado ao café, todas as borras irão alimentar a terra

É “um evento dedicado a celebrar o amor dos portugueses pelo café”. Promete experiências várias para “todos os que gostam e trabalham com café e também às pessoas que querem aprender mais” sobre a bebida que acorda meio mundo e quase todo o Portugal. O primeiro Lisbon Coffee Fest decorre de 22 a 24 de Março em Lisboa, em espaços da Lx Factory, e inclui palestras, degustações, workshops e também o 5º Concurso Nacional de Baristas, onde será escolhido o melhor profissional na arte do café, destinado a ser o representante português na final mundial da competição.

Promover, ainda mais, a “cultura do café em Portugal” é o objectivo declarado do festival, organizado pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), mas há outro mote: “vamos dar primazia à reciclagem”, garantem, até porque “um futuro sustentável é meio caminho andado para continuarmos a saborear os melhores cafés do mundo”.

Além dos copos e outros materiais usados serem “100% recicláveis”, o Coffee Fest fez uma parceria com a câmara municipal de Lisboa e todas as “borras de café serão encaminhadas para a Estação de Tratamento e Valorização Orgânica da Valorsul”, onde serão “tratadas e transformadas em correctivo agrícola orgânico, sem aditivos químicos, para utilização na agricultura e jardinagem”.

Foto DR

Café, café, café!

O primeiro café toma-se logo às 16h de sexta-feira, dia 22: a abertura oficial é feita com a presença da Confraria do Café e de várias entidades. Ao longo do fim-de-semana, a festa é animada com vários DJ e concertos e decorrem palestras sobre o futuro do café, a sustentabilidade ou a saúde, workshops (do café de especialidade à arte dos latte) e masterclasses, além das sessões do campeonato de baristas.

No sábado à noite, atenção à competição para o Expresso Português Perfeito. No domingo, destaque para as palestras matinais dedicadas a Lisboa a Compostar e à utilização das borras de café (“de resíduo a matéria prima”).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O evento conta com a presença e apoio de algumas das marcas com forte expressão no mercado nacional, incluindo Delta, Nestlé, Nescafé Dolce Gusto, Portela Cafés, NewCoffee, Rancilio, Nicola e Segafredo.

Informações Horários: 22/03: 16h/23h. 23/03: 10h/23h. 24/03: 10h/16h.

Bilhetes: Entrada a 4,50€ (Ticketline, pontos de venda habituais) ou 9€ (com kit completo com um saco, um avental, uma caneca e o booklet do evento. Crianças até 12 anos não pagam.

Local: Espaço Fábrica L e Espaço Fábrica XL, R. Rodrigues de Faria 103 - 1300-501 Lisboa.

Site oficial