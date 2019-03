TAP volta aos prejuízos com resultado negativo de 118 milhões de euros

Depois de ter conseguido voltar aos lucros em 2017, após um jejum de vários anos, o grupo TAP voltou a registar prejuízos no ano passado: 118 milhões de euros. Valores que comparam com o resultado positivo do grupo de 21,2 milhões de 2017 (algo que não acontecia desde 2007). Os dados foram apresentados esta manhã em conferência de imprensa pelo presidente executivo (CEO) da TAP, Antonoaldo Neves. As receitas, essas, subiram 9,1% para 3251 milhões de euros no ano passado. Isto, segundo Antonoaldo, apesar de factores como a “incerteza política do Brasil” e a desvalorização do real num mercado que vale 22% do total. Ao todo, destacou o CEO, a receita de passagens aéreas subiu 8,2% para 2782 milhões.

No primeiro semestre deste ano já tinha havido sinais de alerta, com um resultado negativo de 90 milhões de euros. De acordo com a informação então divulgada pela TAP, este valor incluiu gastos não recorrentes da ordem dos 40 milhões, devido, “sobretudo” a “irregularidades operacionais”, ou seja, a “atrasos e cancelamentos”, mas também na sequência da reestruturação da empresa de manutenção do Brasil, cuja operação em Porto Alegre foi encerrada e levou à saída de cerca de mil pessoas. Já na altura a TAP alertou também para a subida do preço dos combustíveis e para a “volatilidade nas moedas dos principais mercados da TAP”, como são o caso do Brasil e de Angola. Tudo factores que acabaram por afectar a subida de 18% das vendas, que chegaram nos primeiros seis meses do ano aos 1529,6 milhões de euros.

Sobre o ano de 2018, Antonoaldo destacou a “grande pressão de custos”, mas que, mesmo assim, conseguiu manter a dívida controlada, tendo subido apenas 2% para 888 milhões de euros.