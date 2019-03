Almaraz: Eléctricas prolongam funcionamento da central nuclear até 2028

As companhias eléctricas espanholas, proprietárias da central nuclear de Almaraz, chegaram a acordo para prolongar a vida útil de dois reactores da central até 2027 (reactor I) e 2028 (reactor II), noticia esta sexta-feira o jornal espanhol El País.

O entendimento alcançado veio pôr fim ao conflito entre as empresas parceiras que se arrastava há vários meses.

O compromisso entre a Iberdrola (que controla 53% do projecto), Endesa (36%) e Naturgy (11%) para explorar a fábrica deverá obrigar a um investimento para manutenção entre 400 a 600 milhões de euros. O acordo prevê também a possibilidade de a Iberdrola e a Naturgy poderem ceder a sua participação à Endesa.

O pedido de renovação da licença vai ser ratificado pela assembleia-geral de accionistas que decorre nesta sexta-feira.

O acordo respeita o protocolo assinado com a Endesa, empresa responsável pela gestão dos resíduos radioactivos, que conta encerrar todas as centrais nucleares espanholas entre 2025 e 2035.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em declarações ao DN, Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, alertou que a eventual extensão da actividade da central nuclear de Almaraz pode aumentar os riscos de se vir a dar um acidente com consequências graves, nomeadamente para Portugal - quer contaminando o Tejo, quer podendo contaminar a atmosfera da região em volta.

Francisco Ferreira diz que o prazo de 2023/2024 (quando as centrais cumprissem 40 anos de actividade) previsto pelo governo espanhol, “já era exagerado” e pede que o Governo português tome uma atitude. Porém, apesar de o executivo já ter manifestado o seu desagrado com a produção de electricidade através da energia nuclear, Lisboa defende que Madrid é soberana para decidir a forma de produzir energia eléctrica no seu país.

Almaraz situa-se a cerca de 100 km de Portugal, numa das margens do rio Tejo.