Tite com Alex Telles e Militão em pleno

Alex Telles e Éder Militão, defesas do FC Porto, voltaram a integrar em pleno o treino da selecção brasileira, que prepara o jogo particular de sábado, com o Panamá, no Estádio do Dragão. Além dos dois representantes do campeão português, a sessão desta sexta-feira contou com a presença do antigo guarda-redes do Benfica Ederson, dos ex-"dragões” Alex Sandro, Casemiro e Danilo e de Fabinho (ex-Rio Ave).

O seleccionador brasileiro dispôs de todo o grupo, incluindo os dois jovens sub-20 Glauber e Lucas Santos. Ao contrário do sucedido nos últimos treinos, em que Alex Telles e Éder Militão surgiram no “onze” provável, Tite não deu pistas para o compromisso com o Panamá.

Alex Telles foi convocado pela primeira vez por Tite, em substituição do lesionado Filipe Luís, e procura a estreia absoluta pelo Brasil em pleno Dragão, onde envergará a camisola seis, número utilizado pelo ex-portista Branco nos Campeonatos do Mundo de 1990 e 1994.

Éder Militão, que representará o Real Madrid na próxima temporada, soma a quarta chamada, depois da estreia diante de El Salvador, na goleada por 5-0, em Setembro de 2018. A comitiva brasileira ruma depois a Praga, na República Checa, onde, na terça-feira, o “escrete” defrontará a selecção local, num particular que antecede a convocatória oficial para a Copa América de 2019.