Ricardo Melo Gouveia ajuda vítimas do Idaí

Enquanto se mostra em bom nível no Maybank Championship na Malásia, Ricardo Melo Gouveia anunciou ontem que, no seu próximo torneio, o Hero Indian Open (28 a 31 de Março), em Nova Deli, vai ajudar “da maneira que posso” as vítimas do ciclone tropical Idaí, com €50 por cada birdie e €75 por cada eagle.

O Idaí atingiu países de África como Moçambique, Zimbabué e Malaui deixando mortos, aldeias totalmente destruídas e centenas de pessoas em risco.

“Alguma motivação extra na próxima semana para jogar bem”, escreveu o atleta português, que hoje seguiu em frente para o fim-de-semana na Malásia, no Saujana Golf & Country Club (Par 72), em Kuala Lumpur.

Depois do 35.º lugar de domingo no Magical Kenya Open, em Nairobi, o atleta do ACP Golfe tem agora mais dois dias para subir na tabela. Na jornada desta sexta-feira, e depois das 69 pancadas de ontem, marcou 73 caindo 15 posições.

Melo Gouveia soma 142 (-2) e está apenas seis pancadas do líder, o belga Thomas Pieters, 81.º mundial, este com 136 (67-69), 8 abaixo do Par. No segundo lugar, o espanhol Nacho Elvira (65-72) e o polaco Danny Masrin (69-68), ambos com 137 (-7).

O detentor do título, o indiano Shubhankar Sharma, segue nos 11.ºs, com 139 (71-68).

Esta é a segunda participação do português no Maybak Championship, sendo que na primeira, em 2017, falhou o cut nos 108.ºs, com 146 (75-71).

