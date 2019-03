International Champions Cup anuncia quadro final

A organização da International Champions Cup (ICC) anunciou esta sexta-feira o quadro final de clubes que disputarão a próxima edição da competição particular de futebol, depois de já ter confirmado a presença de Benfica, AC Milan e Manchester United.

Bayern Munique (Alemanha), Tottenham e Arsenal (Inglaterra), Juventus, Inter de Milão e Roma (Itália), Real Madrid e Atlético de Madrid (Espanha) e Chivas (México) completam o lote de 12 emblemas que vão disputar a prova no Verão.

O Benfica integra a prova pela terceira vez, depois das participações em 2015 e 2018, cujo calendário da sétima edição será divulgado dia 27 de Março. No último ano, o Tottenham venceu a competição que decorreu nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Os “encarnados” empataram com o Borussia Dortmund (impondo-se nos penáltis) e Juventus (derrota nas grandes penalidades) e perderam com o Lyon, no Algarve.