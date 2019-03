Início da Liga Moçambicana adiado devido à tempestade Idai

O arranque da Liga Moçambicana, marcado para 30 de Março, foi adiado devido à devastação provocada pelo ciclone Idai.

“Foi decidido o adiamento do início do Moçambola, que estava indicado para 30 de Março”, disse Ananias Couana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, em conferência de imprensa, acrescentando que “a prova só vai começar quando as condições estiverem normalizadas”.

A região centro de Moçambique, que está a sofrer os principais efeitos do ciclone Idai, alberga várias equipas que vão participar no Moçambola e que estão integradas no grupo do “centro/norte”, um dos dois em que o campeonato estará dividido.

O balanço provisório da passagem do ciclone Idai é de 557 mortos, dos quais 242 em Moçambique, 259 no Zimbabué e 56 no Malawi.