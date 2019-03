Ainda o “caso Corona”: seleccionador do México “atira-se” ao FC Porto

Tata Martino, treinador recém-chegado à selecção do México, não poupou nas críticas à conduta do FC Porto na gestão física de Jesús Corona. O jogador, que renovou contrato recentemente com os “dragões”, recusou a chamada à selecção, alegando problemas físicos, e Martino sugeriu, na antevisão do jogo frente ao Chile (sábado), que foi o clube portista a provocar toda a situação.

“Se há clubes [FC Porto] que trabalham dentro da informalidade, será um problema deles. Mas quando essa informalidade nos implica…”, começou por dizer o treinador, em declarações reproduzidas pela Federação Mexicana, detalhando o problema: “Há um futebolista [Corona] que jogou domingo, quarta, domingo e domingo. Desde a nossa convocatória houve quatro jogos e ele jogou 85, 65, 85 e 90 minutos. Um dos quais era contra o último classificado [Feirense]. Seria um momento ideal para ele descansar, mas teve de jogar infiltrado, para que depois lhe pedissem que descansasse agora”.

Tata Martino disse, ainda, que a opção de Corona em ficar em Portugal não tem razão de ser, porque nem precisaria de jogar: “Para nós não seria uma questão de o jogador ter de vir jogar, teria era de vir participar. Acima de tudo, porque é um processo [chegada do novo seleccionador] que começou agora”.