Carlos Queiroz vence Japão na estreia pela Colômbia

O treinador português Carlos Queiroz teve nesta sexta-feira uma estreia vitoriosa como seleccionador da Colômbia, ao impor-se por 1-0 ao Japão, em jogo particular, realizado em Yokohama.

Um golo de grande penalidade, marcado aos 64 minutos pelo avançado Radamel Falcao, antigo jogador do FC Porto, foi suficiente para a Colômbia vencer a selecção anfitriã, pela qual foi totalista o médio Shoya Nakajima, ex-futebolista do Portimonense.

Carlos Queiroz, de 66 anos, antigo seleccionador português e campeão mundial sub-20 em 1989 e 1991, com a equipa lusa daquele escalão, orientou a selecção do Irão entre 2011 e 2019, antes de ocupar o lugar deixado vago pela saída do argentino José Pékerman no comando técnico da Colômbia.

O jogo marcou também o reencontro entre as duas selecções, que se defrontaram na estreia no Grupo H do Mundial 2018, na cidade russa de Saransk, com o Japão a impor-se por 2-1, beneficiando do facto de ter jogado durante quase toda a partida em superioridade numérica.