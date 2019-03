Quando Deadwood chegou ao fim em 2006, após três temporadas, ficou muito por contar. David Milch, o criador, não tinha pensado nessa última leva de 12 episódios como o final do western passado no século XIX, centrada na evolução da cidade de Deadwood, na Dakota do Sul. Ao longo dos anos, sempre houve rumores de que a série iria regressar, até porque a HBO nunca a cancelou efectivamente (pior sorte tiveram os projectos seguintes de Milch, como John From Cincinatti e Luck), apenas não renovou o contrato dos actores. Houve um contrato para fazer dois telefilmes, mas nunca chegaram a acontecer. Al Swearengen, o empresário e proxeneta interpretado por Ian McShane que elevou o palavrão a uma arte, e o resto do elenco não voltaram como se esperava. Até agora. Em Outubro do ano passado, foi confirmado que uma continuação estava a ser filmada. Finalmente, esta quinta-feira saiu um teaser e uma data de estreia: 31 de Maio.

A história passa-se 12 anos após o final da série, uma das mais mencionadas quando se fala na idade de ouro da televisão. Os cidadãos da cidade estão reunidos para celebrar o reconhecimento do Dakota do Sul como um estado norte-americano. Muitos dos nomes originais do elenco, além do próprio McShane, estão de volta, mudados pela passagem do tempo. Estes incluem actores como Timothy Olyphant, que fazia do xerife Seth Bullock e depois foi protagonista de Justified, Anna Gunn, que depois esteve em Breaking Bad, John Hawkes, que foi nomeado para um Óscar por Despojos do Inverno, ou Molly Parker, de House of Cards. Muitos deles são actores bastante requisitados, o que terá, segundo a Variety, que cita Casey Bloys, presidente da programação da HBO, sido um factor que levou a que juntar toda esta gente fosse um “pesadelo logístico”.

O filme foi escrito pelo próprio David Milch, que antes de Deadwood tinha passado por A Balada de Hill Street e sido um dos responsáveis por A Balada de Nova Iorque, e realizado por Daniel Minahan, que co-escreveu I Shot Andy Warhol, de Mary Harron, e realizou Series 7: The Contenders, uma sátira de reality shows de 2001 antes de ter estado atrás das câmaras em episódios de Deadwood e de outras séries da HBO.