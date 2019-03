Galeria Zé dos Bois acolhe domingo concerto solidário com Moçambique

Unidos pela catástrofe, unidos para ajudar a minimizar os seus efeitos devastadores. A passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabwe e pelo Malawi, cujas trágicas consequências têm sido testemunhadas hora a hora, dia a dia, resultando, até ao momento, em mais de 500 mortes e numa imensa devastação material e humanitária, levou a que um conjunto alargado de músicos e artistas se reunissem para um concerto solidário, com o apoio da Galeria Zé dos Bois (ZDB), no Bairro Alto, em Lisboa. Este domingo, B Fachada, Lula Pena, Sallim, Gisela João, Filipe Sambado ou Jasmim, entre muitos outros, actuarão no terraço da associação.

Lê-se no comunicado da ZDB: “Nesta tarde de domingo, partilhamos música e petiscos no terraço, num gesto de encontro solidário com concertos, DJ sets e trabalhos de artistas, cujo lucro reverterá na íntegra para o auxílio da população moçambicana. Todas as contribuições e donativos serão entregues ao Grupo Unidos pela Beira, cujo trabalho na recolha de bens de primeira necessidade, bem como de medicamentos, se tem revelado significativo na minimização dos efeitos da catástrofe.”

Com início marcado para as 15h, a iniciativa, para além dos já citados e numa lista ainda em actualização, contará com a presença dos músicos Bruno Silva, Cátia Sá, Doum & Sar, Éme & Moxila, Jhon Douglas, Maria Reis & Miguel Abras, Polido + Rudi Brito, Primeira Dama, Ricardo Toscano & Pedro Sousa & Gabriel Ferrandini, DJ Music e Dj Tempos Livres. Associam-se também, entre outros, os artistas Alice Geirinhas, Joana da Conceição, Márcio Matos, Wasted Rita, Mané Pacheco, Xavier Almeida, Aimée P., Ana Rebordão, Fernando Travassos, António Poppe, Hugo Campinas, Inês Viegas OIiveira, Sara Vaz e Sylva Stefan.