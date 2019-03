Cientistas descobriram na China uma jazida de fósseis com mais de 50 espécies com centenas de milhões de anos que não estavam ainda descritas e que podem ajudar a compreender os primórdios da evolução animal. O trabalho foi publicado na revista científica Science esta sexta-feira.

Localizado nas margens do rio Danshui, o depósito de Qingjiang, no Sul da China, reúne fósseis do início do Câmbrico, período que decorreu há entre 542 milhões e 488 milhões de anos. Até agora, os cientistas identificaram na jazida fósseis de 101 espécies, das quais mais de metade (53%) não estavam descritas, refere-se no resumo sobre o trabalho.

Segundo os autores da investigação, Qingjiang rivaliza com as jazidas de Burgess Shale, no Canadá, e de Chengjiang, também na China, que contêm uma grande e variada colecção de fósseis do mesmo período geológico, incluindo de organismos de corpo mole, o que é uma raridade.

No início do Câmbrico, há cerca de 530 milhões de anos, uma grande variedade de animais marinhos surgiu repentinamente, acontecimento a que os especialistas chamaram de “Explosão do Câmbrico”. Entre os organismos preservados em fósseis dessa época há parentes de crustáceos, estrelas-do-mar, esponjas, moluscos e vermes.

“O tesouro do depósito de Qingjiang oferece uma grande oportunidade para se explorar o modo como as condições paleoambientais influenciaram a estruturação ecológica e os factores evolutivos durante a Explosão do Câmbrico”, refere Allison Daley, da Universidade de Lausanne (Suíça) e que não fez parte desta investigação, num comentário a este trabalho também na Science.