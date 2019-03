Sabão, roupa, pastilhas de desinfecção de água. Moçambique precisa de tudo

Artigos de primeira necessidade, roupas, pastilhas de desinfecção de água, alguidares, alimentos não perecíveis. O PÚBLICO acompanhou o carregamento de ajuda humanitária no porto de Maputo com destino à província da Beira. O ciclone Idai atingiu Moçambique, Zimbabwe e Malawi e já foi considerado pela ONU a "pior tempestade de sempre no Hemisfério Sul". Os portugueses residentes na cidade da Beira, Moçambique, pediram esta quinta-feira segurança e linhas de crédito de apoio ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que visita a região destruída pelo ciclone Idai. A tempestade terá afectado pelo menos 1,5 milhões de pessoas.