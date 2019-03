“Desde a manifestação parece que os racistas acordaram. Agora está num pico.”

Raquel Borges, 19 anos, esteve na manifestação do dia 21 de Janeiro, na Avenida da Liberdade, em solidariedade com a família do bairro da Jamaica, no Seixal, depois do episódio de conflito da PSP. Recebeu vários comentários insultuosos a atacar todos os manifestantes ou a insinuar que tinham falta de educação. “Qualquer coisa no Twitter ou no Instagram é logo para ofender”, comenta. Por exemplo, é comum ver comentários com a insinuação de que não nasceu em Portugal. Responde: “Lá porque tenho uma cor diferente não quer dizer que não seja portuguesa.” Veja a reportagem completa.