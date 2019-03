Projecto do PÚBLICO para plataforma de discussão ganha financiamento do Google

Um projecto do PÚBLICO para criar uma plataforma de discussão para utilizadores e jornalistas obteve financiamento do Google DNI, um fundo do Google destinado a projectos de jornalismo digital na Europa.

O fundo anunciou nesta quinta-feira os resultados da sexta e última ronda de financiamento, atribuindo um total de 546 mil euros a seis projectos em Portugal.

A nova plataforma de discussão, chamada Fórum Público, acrescentará funcionalidades ao actual sistema de comentários do PÚBLICO, onde os utilizadores já podem subir de nível, eventualmente atingindo um estatuto de moderadores que lhes permite aprovar ou reprovar comentários de outros. Entre outras funcionalidades, a plataforma permitirá aos utilizadores criarem fóruns de debate online e convidar jornalistas para participarem nas discussões. Também incluirá um sistema de recompensas, que permitirá aos utilizadores mais activos terem desconto nas assinaturas do jornal.

O jornal vai receber perto de 147 mil euros.

Para além do PÚBLICO, foi financiado, com 200 mil euros, um projecto do jornal Região de Leiria, descrito como “uma plataforma digital de monetização inteligente e de fácil utilização que combina os interesses dos publisher de media locais e os pequenos negócios locais”.

“Ficámos entusiasmados por ver a ampla variedade de abordagens de alguns dos grandes nomes desta indústria juntamente com estreantes”, referiu o fundo, em comunicado. “Os projectos de inteligência artificial e de machine learning continuaram a ser o principal foco tecnológico e as candidaturas à 6.ª ronda demonstraram um claro interesse na exploração de oportunidades para gerar assinaturas, criar novos modelos de pagamentos, entre outros.”

O DNI exigia que os projectos de maior dimensão se focassem nas questões de negócio e rentabilização, que são há anos um dos grandes desafios do sector.

Além daqueles dois projectos, o fundo decidiu também financiar o desenvolvimento de quatro protótipos em Portugal: um projecto de literacia de media do jornal Açoriano Oriental; uma plataforma para ajudar crianças a identificar notícias falsas, apresentada por Inês Bravo; um projecto de vídeos interactivos em 360º, do INESC TEC, um laboratório de investigação académica do Porto (em parceria com o PÚBLICO); e um projecto de realidade aumentada, do jornalista Diogo Queiroz de Andrade.

Cada um dos protótipos recebeu cerca de 50 mil euros, o valor máximo disponibilizado pelo fundo para projectos de pequena dimensão.

O fundo Google DNI foi constituído com 150 milhões de euros, para financiar projectos de jornalismo digital na Europa, e é gerido por profissionais ligados ao sector dos media. Ao longo dos últimos três anos, atribuiu 7,733 milhões de euros a projectos portugueses, e um total de 141 milhões de euros na Europa. O PÚBLICO já teve antes três projectos financiados.