Papa não quer jovens “domesticados”. Eles “não são o futuro, são o hoje”

O Papa Francisco gostou de ver os jovens em todo o mundo a defenderem o ambiente. Quando o entusiasmo deu lugar ao silêncio, os adolescentes que estavam naquela sala, em Cascais, ouviram com atenção o que o chefe máximo da Igreja Católica lhes disse sobre o papel que têm no mundo. Garantiu-lhes que são “criativos” e que é preciso corrigir a ideia de que são o futuro: “Os jovens não são o futuro, são o agora, o hoje.” Francisco não os quer de braços cruzados, mas a agirem: “Se esperarmos que chegue a hora [dos jovens], passa a hora, e terminam domesticados.”

Foi já no final de uma longa e confusa sessão que o Papa disse estas palavras. O burburinho e a excitação tinham uma razão. Nesta quinta-feira foram inauguradas mais quatro sedes da Fundação Scholas Occurrentes no mundo: no Panamá, na Roménia, em Itália e em Portugal. Neste último caso, o sítio escolhido foi uma antiga escola, em Cascais. As inaugurações foram transmitidas por videoconferência: todos viam todos, e o Papa também viu e ouviu os jovens de Cascais.

A vereadora da Câmara Municipal de Cascais, Joana Balsemão, explicou ao PÚBLICO que, depois de a fundação ter demonstrado interesse em ter uma sede em Portugal, a autarquia não poupou esforços até encontrar um espaço e assegurar que Cascais – onde, no Verão passado, a Scholas Occurrentes já tinha organizado umas Jornadas da Cidadania – a receberia. O presidente da Assembleia Municipal, Mota Soares, não escondeu “o enorme orgulho” que é “ter este projecto” em Cascais.

Foto Nuno Ferreira Santos

De uma forma geral, trata-se de uma fundação que trabalha com adolescentes de várias escolas, laicas ou de qualquer religião, desenvolvendo actividades educativas e de integração, com foco na arte, no desporto e na tecnologia. Uma das iniciativas passa pela realização das Jornadas da Cidadania, durante as quais os jovens são desafiados a reflectirem sobre problemas da comunidade e a proporem soluções. Um dos quadros colocados na nova sede portuguesa resume o grande objectivo deste projecto: “Entre se quiser mudar o mundo.” Apesar de sediada em Cascais, o trabalho da fundação será para jovens de todo o país, ressalvou a vereadora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando chegou a vez de o Papa receber no Vaticano a delegação portuguesa, da qual fazia parte o vice-presidente da autarquia de Cascais, Miguel Pinto Luz, foi Matilde Fontes, 17 anos, quem explicou, a partir de Cascais, o significado de um mural feito durante aquelas jornadas, e agora posto na recém-inaugurada sede. Francisco ouvia-a do outro lado do ecrã. A obra, colorida, com vários animais e um rosto humano desenhados, simboliza a sociedade, as tentações e a capacidade transformadora dos jovens: “Aquela cara é a nossa voz, dos jovens, que não é muito ouvida, quem manda são os adultos.” E acrescentou: “Mas nós queremos falar também. Temos muito poder também.”

Ao PÚBLICO, Matilde Fontes explicou que, naquelas jornadas em que participaram alunos de diferentes estabelecimentos de ensino de Cascais, trabalharam os temas da escola e da depressão. Guilherme Ferro, 16 anos, também contou ao Papa o efeito que aqueles dias tiveram nele: “Já fui uma pessoa muito mais negativa, que não tinha esperança em mim.” Hoje em dia, garante, adopta uma postura muito mais positiva perante a vida e até já é capaz de se expor perante as pessoas: “Nunca pensei ser capaz de chegar aqui.” Muitas vezes se ouviram palmas na sala onde estavam dezenas de jovens, embora a organização do evento estimasse em perto de duas centenas os adolescentes do concelho envolvidos no evento.

A Scholas Ocurrentes nasceu em Buenos Aires, em 2013, por iniciativa do então Arcebispo Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco. Recebe o apoio da Santa Sé, está presente em, pelo menos, 187 países, e trabalha com cerca de 450 mil escolas. A autarquia de Cascais aproveitou ainda a ocasião para dar ao Papa a chave da vila de Cascais, declarando-o cidadão honorário.