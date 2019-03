PSD também vai chamar diploma sobre professores ao Parlamento

A bancada do PSD junta-se ao BE e ao PCP e também vai apresentar um pedido de apreciação parlamentar do diploma sobre a contagem do tempo da carreira dos professores. A intenção foi revelada pela deputada Margarida Mano à TSF e confirmada pelo PÚBLICO.

Para já é só entregue o pedido de apreciação parlamentar e só mais tarde (e pode fazê-lo até dia 16 de Abril) é que será revelado o teor da proposta de alteração do diploma. “Os nossos motivos que estão subjacentes ao pedido de apreciação parlamentar não têm nada a ver com os dos partidos que estão a governar”, afirmou a deputada, referindo-se aos textos já apresentados pelo BE e PCP. O debate (que inclui a Iniciativa Legislativa de Cidadãos) está marcado para 16 de Abril.

As apreciações parlamentares sobre o diploma do Governo que recupera dois anos, quatro meses e 18 dias de serviço deverão ser aprovadas e o diploma baixará à comissão onde os partidos podem apresentar propostas de alteração. PCP e BE já adiantaram que não vão propor a revogação do diploma – já que os professores não contabilizariam nenhum tempo de carreira congelada – e que deverão avançar com uma solução idêntica à que foi negociada com os sindicatos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O CDS-PP já tinha revelado que viabiliza os pedidos de apreciação parlamentar do PCP e BE, e que na especialidade vai propor uma nova negociação com os sindicatos em 2020 para para alargar o tempo que fica a faltar para o total de nove anos, quatro meses e dois dias, segundo as contas dos sindicatos.