Marcelo promulga Lei da Paridade mas critica alteração em ano de eleições

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta quinta-feira a nova Lei da Paridade, que estipula que todas as listas de candidaturas à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu e às autarquias locais terão de ter uma representação mínima de 40% de cada sexo nas listas, não podendo haver mais de duas pessoas do mesmo sexo colocadas, consecutivamente, na ordenação da lista eleitoral.

Em comunicado no site oficial da Presidência, Marcelo promulgou a alteração à legislação, embora tenha assinalado que preferia que a alteração sobre a legislação “não fosse submetida a promulgação a pouco menos de seis meses da eleição a que se aplica”.

Os novos critérios só se aplicam às eleições legislativas de 6 de Outubro e não às eleições europeias de 26 de Maio. Entre os novos critérios está a exclusão dos actos eleitorais do partido ou coligação que não cumpra a lei.

A lei foi proposta pelo Governo e aprovada com os votos favoráreis do PSD, PS, BE, PAN e o voto da líder do CDS, Assunção Cristas.