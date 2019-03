UE disposta a adiar o “Brexit” até 22 de Maio se Londres aprovar o acordo

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 países europeus, reunidos esta quinta-feira em Bruxelas, estão inclinados a dar ao Reino Unido a possibilidade de adiar a saída até ao dia 22 de Maio, e condicionam essa concessão à aprovação do acordo do “Brexit” na próxima semana, no Parlamento britânico.

A decisão consta de um esboço do documento onde constam as conclusões do encontro dos líderes europeus e que está a circular pela comunicação social britânica, e vai ao encontro do que foi proposto pelo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, na quarta-feira. O texto não é, no entanto, definitivo, e poderá vir a sofrer alterações nas próximas horas.

“A União Europeia compromete-se a aceitar, antes de 29 de Março de 2019, uma prorrogação [da saída] até 22 de Maio, contando que o acordo de saída é aprovado pela Câmara dos Comuns na próxima semana”, lê-se no documento, segundo a Reuters.

A primeira-ministra britânica tinha proposto o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia até ao dia 30 de Junho, mas os 27 – na senda do que já tinha sido avançado, na véspera, pelo presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker – defendem que isso obrigaria os britânicos a participarem nas eleições europeias, agendadas para 26 de Maio.

“Uma vez que o Reino Unido não tenciona realizar eleições para o Parlamento Europeu, não é possível haver um adiamento para além dessa data”, refere ainda o texto provisório, que também reforça a necessidade de se continuar a trabalhar nos planos de contingência para possível saída sem acordo.

Os líderes europeus vão agora discutir o documento, já sem a presença de Theresa May, que participou na primeira parte do encontro para promover a sua proposta.

Segundo a BBC, os 27 vão ainda debater a possibilidade de um adiamento prolongado, para o caso de a Câmara dos Comuns rejeitar o acordo – o cenário mais provável, tendo em conta os dois chumbos já registados, por 230 votos (em Janeiro) e 149 votos (na semana passada).