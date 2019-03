Michel Temer preso no âmbito da Operação Lava-Jato

O ex-Presidente brasileiro, Michel Temer, foi detido esta quinta-feira em São Paulo depois de ser emitido um mandado de captura pela equipa de procuradores da operação Lava-Jato, avança o site G1, do grupo Globo.

Desde quarta-feira que a Polícia Federal tentava localizar o ex-Presidente, que ascendeu ao cargo na sequência do impeachment movido contra Dilma Rousseff. Temer tem uma longa carreira na política brasileira, tendo sido eleito deputado federal por quatro mandatos e foi vice-Presidente durante o primeiro mandato de Dilma e parte do segundo, até ao impeachment.

Temer foi encaminhado para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde irá apanhar um voo para o Rio de Janeiro. O mandado de captura foi emitido pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava-Jato no Rio.

De acordo com o G1, Temer foi detido no âmbito de um caso que envolve as denúncias feitas pelo dono da construtora Engevix, José Antunes Sobrinho, que disse ter pago um suborno de um milhão de reais (230 mil euros) para garantir a construção de uma central nuclear no Rio de Janeiro em 2010.

Foi também emitido um mandado de captura para a detenção do ex-ministro de Minas e Energia da Administração Temer, Moreira Franco.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido de Temer, diz que as investigações em causa demonstraram que “não há irregularidade” na conduta do ex-Presidente e do ex-ministro. “O MDB espera que a Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa”, lê-se no mesmo comunicado.

Temer assumiu a presidência no Verão de 2016, mas viu o seu nome de imediato envolvido em investigações judiciais, impossibilitando-o praticamente de governar. Abandonou o Palácio do Planalto com um dos Presidentes mais impopulares desde a redemocratização.

Enquanto esteve no cargo, Temer foi alvo de três acusações pela procuradoria-geral da República, a última das quais já nos últimos dias do seu mandato, mas o Congresso impediu sempre que o então Presidente pudesse ir a julgamento.