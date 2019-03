O plástico é o vilão nesta peça que recolheu lixo para ir a cena

No início, o mar era o mar, a praia era a praia e Ondina uma criança que lá brincava. Mas os anos passaram e não levaram somente ao envelhecimento. Também criaram uma outra paisagem: sacos a boiar à tona da água e recipientes de formas e tamanhos vários a atafulhar as rochas no fundo do mar. Ou seriam as rochas a atrapalhar o plástico, de tão omnipresente? Estas imagens surgiram esta quinta-feira à noite no palco do Teatro Valadares, em Caminha, na estreia de Plastikus, um teatro com marionetas produzido pela companhia Krisálida.

Esses retratos de cenários que se vêem pelo mundo fora – a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que, segundo um estudo publicado em 2018, tem 17 vezes o tamanho de Portugal ou o areal de plástico na República Dominicana, também no ano passado, são exemplos – surgiram à medida que a vida de Ondina foi avançando. “É essencialmente a cronologia de uma pessoa que simboliza a humanidade, desde os anos 50, praticamente sem plástico, até à actualidade, coberta de plástico”, resume ao PÚBLICO a encenadora, Clara Ribeiro.

Com um elenco formado pelos três actores da Krisálida, companhia que trabalha em Caminha há cinco anos, Plastikus vai subir novamente ao palco do Valadares na sexta-feira e no sábado, tendo já outras sessões pelo concelho agendadas até 07 de Abril. Embora aberto a toda a gente na maioria dos espectáculos, dirige-se a um público específico: as mais de 600 crianças da pré-escola e do 1.º Ciclo do concelho do Alto Minho. “São da geração que vai sofrer mais com o comportamento humano até agora”, lamenta a directora artística da Mandrágora, companhia de teatro de marionetas criada em 2002, com sede em Espinho.

Combater o plástico com plástico O projecto da Krisálida incentiva escolas do Alto Minho a criarem objectos artísticos de sensibilização a partir da recolha de plástico. Essas criações vão integrar uma exposição itinerante pela região, de Abril a Julho. Para alertar para os danos ambientais do plástico, a Krisálida serviu-se precisamente de resíduos de plástico que encontrou na praia do Cabedelo, no concelho vizinho de Viana do Castelo, para criar o cenário, os adereços e até as marionetas da peça de teatro. “Recolhemos 35 quilos de plástico em 100 metros de praia, em duas horas”, afirma a directora artística da Krisálida. Os resíduos na costa são uma visão hoje comum por todo o mundo, e, em Viana, recolheu-se, só em 2018, mais de uma tonelada de lixo, incluindo plástico, avança o vereador municipal responsável pelo Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, Ricardo Carvalhido. “Mensalmente, temos entre 20 a 30 voluntários a recolher lixo. Temos também um protocolo com os pescadores para trazerem para terra os resíduos que encontram no mar”. Com os resíduos de plástico a abundar, a Krisálida construiu um projecto que ultrapassa os limites do palco. A companhia, realça Carla Magalhães, desafiou várias escolas do Alto Minho a criarem objectos artísticos, vídeos ou fotorreportagens a partir do plástico recolhido pelos alunos. O objectivo é criar uma exposição itinerante pelas escolas da região, de Abril a Julho. A ideia acabou por dar origem a vários projectos, num universo de cerca de 1.000 alunos. Um dos projectos, desenvolvido por uma turma do 10.º ano do curso de Animação Sociocultural da Escola Secundária de Monserrate, em Viana, envolve a transformação do plástico em roupa. A partir de sacos do lixo e do supermercado, de botões e de bijuteria, nasceram vestidos, conta a professora Filomena Mouta, que orienta a turma nesta iniciativa. “Uma aluna fez até um vestido de noiva e houve quem fizesse sapatos”. A docente refere ainda que a turma, agora mais consciente de que a sociedade está rodeada de plástico, vai ainda fazer uma sessão fotográfica, uma passagem de modelos com as suas criações e um vídeo para enviar à Krisálida. Também em Viana, mas no IPVC, uma turma de 27 alunos da licenciatura em Artes Plásticas e Tecnologias, repartida em pares ou trios, está a criar esculturas com base em recipientes de plástico e em boias, mas também em material de pesca já danificado. O escultor que orienta o projecto, Jorge Fernando dos Santos, salienta que os alunos vão concentrar-se sobretudo em realizar um “trabalho autoral”, até porque, no seu entender, já é hora dos políticos, e não dos artistas, tentarem resolver este problema ambiental. “Este trabalho pode sensibilizar para o problema do plástico, mas já muitos artistas pelo mundo fora exploram este problema. O essencial é a parte política trabalhar para resolver este problema”, defende.

A intenção, sublinha a encenadora convidada pela Krisálida, é mostrar-lhes a forma como os objectos de plástico, somente utilitários ao início, passaram também a descartáveis, e lançar-lhes uma questão sobre o futuro da Terra: “será que ainda vamos a tempo”? Embora pessimista quanto ao futuro – “há países sensíveis aos problemas ambientais, mas há outros em que as pessoas não se preocupam pela falta de conhecimento, pelas guerras ou pela fome” -, Clara Ribeiro considera à mesma “importantíssimo” explorar este assunto através do teatro.

O interesse em trabalhar problemas das sociedades contemporâneas é partilhado pela directora artística da Krisálida. Depois de outros trabalhos junto das escolas, sobre a água e a floresta, Carla Magalhães decidiu elaborar um projecto sobre o problema do plástico, que recebeu a aprovação e um financiamento de 40.000 euros da DGArtes, em Novembro de 2018.

A proposta inclui não uma, mas duas peças de teatro: Plastikus, dirigido ao público infantil, com espectáculos agendados para o período entre 21 de Março e 07 de Abril, em todo o concelho, e uma outra, vocacionada para adultos, com estreia prevista para Junho e encenação de Graeme Pulleyn, autor inglês que reside em Portugal desde 1990 e cofundou o Teatro Regional da Serra do Montemuro, em Castro Daire. “Com o financiamento, quisemos ter a visão de dois encenadores de fora, mantendo o tema e o elenco”, explica Carla Magalhães, também actriz nas peças que vão ser apresentadas.

Antes das criações artísticas nascerem – a segunda peça surgirá em Maio, numa residência artística –, todos os profissionais envolvidos assistiram a um seminário sobre plástico no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). O conhecimento aí transmitido ajudou a moldar Plastikus, obra que também se debate com as consequências da ingestão do material pelos seres vivos. “Andamos a comer peixes que já andaram, eles próprios, a comer plástico”, alerta. “Isso está retratado no nome da peça. É uma junção de plastik e de us (nós, em inglês)”.

Espalhado pelo cenário, o plástico também surge nesta obra como uma personagem simbólica, vestida de um preto brilhante, em alusão ao material que lhe dá origem, o petróleo. Ele foi mostrando sucessivas novidades criadas do plástico, até Ondina perder o controlo sobre o seu uso, refere o actor que lhe dá corpo, Nuno José Lourenço. “No início, ele traz coisas úteis e divertidas, como uma boneca, por exemplo. Mas também pode ser o mau da fita se a gente o permitir que o seja”, observa o artista com cerca de 20 anos de carreira.

Um problema humano sob a arte da manipulação

Nesta encenação, há muito de humano transposto para as marionetas que encarnam as personagens; ora apareciam sós em palco, com o seu manipulador, ora vão contracenavam com actores de carne e osso. Para Nuno José Lourenço, actor com experiências passadas no teatro para crianças, o principal desafio foi transferir as expressões que queria comunicar para a marioneta. O processo, diz, exige um estudo cuidado dos movimentos do boneco e uma incursão mais profunda no imaginário. “Se eles forem extremamente artificiais são só bonecos. A ideia é criarmos a ilusão de têm vida própria”, explica.

No final da peça, Ondina era uma marioneta decorada de forma a parecer idosa, rodeada de plástico por todos os lados. Nessa fase, é interpretada por Carla Magalhães. Quando criança, é interpretada por Joana Vilar, a actriz mais jovem da Krisálida. Em algumas cenas, a personagem é até manipulada em simultâneo pelas duas actrizes. “Se estiver eu como Ondina criança, eu manipulo a cabeça e a Carla as pernas. Numa fase mais velha, é ao contrário”, explica. Para a actriz, as marionetas têm, junto das crianças, um potencial de sensibilização muito superior ao teatro clássico, face à prevalência de uma “linguagem de movimentação e de imagem”.

É precisamente a “narrativa sem palavra” que motiva Clara Ribeiro a dedicar o seu trabalho às marionetas. A sua presença em palco, afirma, é de “tal maneira forte”, que ofusca o manipulador, mesmo quando ele é visível, e origina “um outro universo” no seio do teatro. “É engraçado como o público aceita esta convenção de um objecto ganhar vida”, observa. Esta, aliás, não é a primeira experiência da Krisálida com marionetas - organiza o Maluga – Festival Luso-Galaico de Marionetas desde 2015.