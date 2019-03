Orçamento global do programa

Como está Portugal face aos programas anteriores?

Portugal capta mais apoios europeus à investigação

(1) No período 2014-2018

Portugal é pela primeira vez um beneficiário líquido dos programas de I&D:

(1) No período 2014-2018

Nota: os valores H2020 foram actualizados com os dados de 2018 da página do GPPQ