Em Vila de Rei, há agora passadiços até ao “paraíso” do Penedo Furado

Os Passadiços do Penedo Furado estão prontos a serem usados. Localizados em Vila de Rei, incluem ponte no final do percurso e plataformas de descanso, com bancos e miradouros.

Segundo informa a autarquia local, os trabalhos de execução foram agora concluídos, com os passadiços a permitirem um passeio que percorre “532m lineares” entre a área onde se encontra um conjunto de quedas de água e a praia fluvial, dita “um autêntico paraíso”, segundo as Aldeias do Xisto, território onde se insere, parte do distrito de Castelo Branco.

A elevação a “paraíso”, referem, deve-se ao cenário, graças às “características do maciço rochoso” e à praia ser “bastante arborizada”. E o conjunto de quedas de água podem ser “apreciadas ao percorrer um estreito caminho talhado na rocha”. A “água límpida e cristalina que lentamente vai correndo pelo leito” também contribui para a classificação.

O projecto, para este que é um dos locais “mais visitados” do concelho, segundo a autarquia, teve um orçamento de cerca de 90 mil euros. E terá continuação: já que o município já se encontra a “preparar” a extensão destes passadiços.

Em breve, deverão “chegar à zona dos restantes miradouros deste espaço”, sendo o objectivo a médio prazo “criar um percurso circular abrangendo toda a área envolvente ao Penedo Furado” - refira-se que o nome da zona se deve à presença na zona mais elevada de um “rochedo gigantesco com uma enorme abertura de feitio afunilado”, lembram as Aldeias do Xisto; é aqui que se encontra o miradouro homónimo com vista para as serras e montes com pinhais, ribeira e albufeira da barragem (Castelo de Bode).

Pela zona, há mais atracções, de um fóssil que terá “mais de 480 milhões de anos” e que tem o nome de “Bicha Pintada” a mais miradouros (caso das Fragas do Rabadão, com via sacra e santuário) a outras quedas de águas (na zona das Bufareiras) e muitos trilhos.

Aliás, com as obras dos novos passadiços terminadas, sublinha a autarquia, ficam novamente disponíveis aos caminhantes as partes de quatro percursos que por aqui passam: o Trilho das Bufareiras, a Rota das Conheiras, a Grande Rota da Prata e do Ouro e a Grande Rota do Zêzere. São muitos caminhos por onde passear e, não por acaso, perto do Miradouro do Penedo Furado, encontra-se precisamente um nicho com a imagem de Nossa Senhora dos Caminhos.