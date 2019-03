União da Madeira declarado insolvente

O Clube de Futebol União da Madeira, que detém 40% das acções do União da Madeira SAD, foi nesta quinta-feira declarado insolvente pelo Tribunal Judicial da Madeira.

A SAD do União da Madeira anunciou recentemente um Processo Especial de Revitalização (PER), numa altura em que o administrador responsável pela avaliação revelou que o valor das dívidas da SAD ascende ao montante de quatro milhões de euros. Para 8 de Maio está agendada uma reunião de credores, para apreciação e reclamação da dívida do clube.

O clube madeirense tinha eleições para a direcção agendadas para o passado dia 16 de Março, mas, por falta membros da assembleia geral, foi marcada uma nova reunião para 26 de Março, durante a qual será nomeada uma comissão de gestão para dirigir o clube, já que, até à data, não surgiu nenhuma lista para liderar um novo ciclo na colectividade.

Filipe Silva, que é o presidente no clube e na SAD, já anunciou que não se recandidatará.

A SAD do União da Madeira participa actualmente na Série B do Campeonato de Portugal, ocupando o 11.º lugar, com 35 pontos. Em 2015-16 disputou a I Liga, tendo descido nessa mesma época.