Shevchenko “poupa” Paulo Fonseca e pressiona campeão europeu

O seleccionador da Ucrânia, Andriy Shevchenko, lançou esta quinta-feira, em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o jogo com o campeão europeu, agendado para as 19h45 de amanhã, no Estádio da Luz, mostrando-se confiante para o duelo que marca o início da defesa do título de Portugal.

À frente da selecção desde 2016, Shevchenko revelou o estado de ânimo da equipa, tendo garantido que contrariamente ao que é habitual, não faria qualquer sentido tentar obter informação junto do treinador do Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, até porque já dispõe de todos os dados de que necessita, a começar pelo regresso do capitão português.

“Portugal é o campeão europeu, uma selecção muito forte, reforçada com o regresso de Cristiano Ronaldo, um dos melhores do mundo, e que como os últimos jogos demonstraram, está em grande forma. Ronaldo não é apenas um jogador: é um líder, um símbolo e só vem reforçar ainda mais a selecção portuguesa”, declarou.

Shevchenko referiu o bom momento que a Ucrânia atravessa, dizendo-se preparado para o teste final com Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Há mais pressão do lado de Portugal, que defende o título e joga em casa. Mas para tirar partido dessa situação, é preciso fazer um bom jogo. Como sempre, falei com Paulo Fonseca. Normalmente pergunto-lhe como estão os jogadores do Shakhtar​. Mas nem vale a pena querer saber mais. Ele é português e sei bem qual o sentimento. De resto, temos bastante informação sobre a selecção portuguesa”, atestou, sem revelar se o brasileiro Júnior Moraes fará a estreia na selecção ucraniana como titular.

“Joga na Ucrânia há alguns anos e já provou que é um bom jogador. Agora, vejo-o como mais um elemento da selecção, mas não sei ainda se vai jogar”, rematou o treinador numa conferência em que Oleksandr Zinchenko, colega de equipa de Bernardo Silva, no Manchester City, colocou o jovem português a um nível superior ao de Ronaldo.

“Ronaldo é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas o Bernardo, actualmente, com o potencial que possui e em grande forma, é talvez mais perigoso”.