Qualificação para o Euro 2020 arranca com surpresa

O Cazaquistão conquistou, nesta quinta-feira, uma surpreendente vitória por 3-0 na recepção à Escócia, no primeiro jogo da qualificação para o Euro 2020. Os cazaques vão, assim para o primeiro lugar do Grupo I, que conta, ainda, com Bélgica, Rússia, Chipre e São Marino.

Yuriy Pertsukh, aos 6’, Yan Vorogovskiy, aos 10’, e Baktiyor Zainutdinov, aos 51, “escreveram” uma das mais importantes vitórias da história do país. A formação cazaque é apenas a 117.ª do “ranking” da FIFA, 77 posições atrás da Escócia (40.ª), e não tinha conquistado um único triunfo na zona europeia de qualificação para o Mundial de 2018.

Ainda nesta quinta-feira realizam-se os restantes encontros do Grupo I, com o Chipre a receber São Marino e os dois favoritos ao apuramento directo, a Bélgica e a Rússia, a medirem forças em Bruxelas.