Fernando Santos: “Somos favoritos, não vale a pena esconder”

Fernando Santos mostrou-se confiante, mas pragmático, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente à Ucrânia. A selecção nacional inicia esta sexta-feira a caminhada de qualificação para o Euro 2020, em que, se garantir a passagem à fase final da competição, defenderá o título conquistado em 2016 em Paris. Para o seleccionador nacional, os dois primeiros encontros serão, teoricamente, os mais complicados, mas alerta para os restantes adversários do grupo.

“Basta olhar para o ranking. Percebe-se claramente que os dois grandes adversários da selecção portuguesa na qualificação são a Ucrânia e a Sérvia. Mas não nos podemos esquecer de Andorra, nem da Lituânia, sob pena de que as coisas possam correr mal. Muitas vezes é nesses jogos que as qualificações não se alcançam”, alertou Fernando Santos.

Portugal quer defender troféu no Euro2020

Quando questionado sobre se assume como favorito para o encontro frente à selecção ucraniana, o técnico português não rejeita esse rótulo, mas garante que a formação “das quinas” respeita o adversário: “Acredito que Portugal vai vencer o jogo. Jogamos em casa, se não me assumisse como favorito, quando é que o ia fazer? Mas uma coisa é ser favorito e outra é não saber que, do lado de lá, também está uma equipa candidata a ganhar o jogo. Nós somos favoritos, é verdade, não vale a pena esconder.”

Com alguns dos melhores jogadores da Europa à disposição, Fernando Santos não esconde o potencial dos 23 convocados para os compromissos internacionais, mas recusa afirmar que o plantel que tem à disposição é o melhor de sempre. "Dizer que este é o grupo mais forte de todos é claramente exagerado. Tem qualidade e para além destes jogadores há mais 10 ou 15 que podem jogar aqui. Mas os melhores de todos são os que ganham. Portanto o melhor grupo de todos foi o que foi campeão da Europa”, frisou.

Classificando a Ucrânia como uma "equipa tecnicamente muito evoluída, com jogadores muito rápidos e que gostam de ter bola”, garantiu que o facto de muitos jogadores serem fornecidos pelo Shaktar Donetsk reflecte-se no estilo de jogo dos ucranianos que, na opinião do seleccionador nacional, "está consolidado nos processos do Shakhtar”, clube treinado pelo português Paulo Fonseca.

O jogo inaugural da fase de qualificação será esta sexta-feira às 19h45 e terá como palco o Estádio da Luz, em Lisboa.