FC Porto renova com treinador de andebol

O FC Porto renovou contrato com o sueco Magnus Andersson, treinador de andebol. Os “dragões” assinaram um vínculo até ao final da época 2021/2022, acrescentando dois anos ao contrato que terminava em 2019/2020.

Magnus Andersson, de 52 anos, chegou ao FC Porto em Abril de 2018, mas só no início da presente época é que assumiu o comando técnico da equipa de andebol dos “dragões”.

O FC Porto lidera, em igualdade com o Sporting, a fase final do campeonato nacional de andebol. Nas competições europeias, o nome do FC Porto continua em destaque na Taça EHF, prova em que, após eliminar a poderosa equipa alemã do Magdeburgo, lidera invicto o Grupo C, com quatro vitórias em quatro jogos.