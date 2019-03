FC Porto alvo de processo disciplinar por desacatos no Dragão Caixa

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) abriu, esta quinta-feira, um procedimento disciplinar ao FC Porto, na sequência dos incidentes ocorridos numa partida de hóquei em patins frente ao Sporting. “Em reunião do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, do dia 20 de Março de 2019, deliberou este Conselho a instauração de processo disciplinar ao FC Porto, face à gravidade indiciária dos alegados factos trazidos ao seu conhecimento, no âmbito do jogo realizado no passado dia 16 de Março”, escreveu a FPP, citada pela Lusa. A Federação indica ainda que os “dragões” já foram notificados do procedimento disciplinar e da respectiva nota de culpa.

Na partida de sábado — relativa à 20ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins —, elementos dos dois clubes envolveram-se em desacatos na zona VIP do Dragão Caixa. A mulher de Miguel Albuquerque, director-geral das modalidades do Sporting, acabaria por ser agredida por um adepto “azul e branco”. Após a partida, que os “dragões” venceram por 3-1, o responsável pelas modalidades “leoninas” falou na sala de imprensa do Dragão Caixa, apelidando o incidente de “vergonha” a questionando a actuação de Adelino Caldeira, dirigente da SAD portista.

“Gostava de estar aqui a falar das melhores razões possíveis. É a segunda vez que venho ao Dragão Caixa e o que se passou aqui hoje nunca me tinha acontecido em 20 anos. Estava acompanhado de Nuno Dias, uma figura conhecida, fui verbalmente agredido ao longo da primeira parte e não estava presente um único elemento das forças de segurança. É incompressível ter sido agredido. É incompreensível agredirem senhoras que estavam connosco. É uma vergonha o que se passou. A pessoa que fez as agressões está perfeitamente identificada, tinha uma camisola do FC Porto com o número 13. Perguntem a Adelino Caldeira, que rapidamente a colocou fora do pavilhão, se sabia quem era”, afirmou Miguel Albuquerque.

Em resposta, os “azuis e brancos” publicaram um comunicado no qual garantem ter mobilizado “todos os meios para identificar o adepto” responsável pelas agressões: “Este processo de identificação foi hoje mesmo [segunda-feira] concluído, tendo o FC Porto comunicado à polícia e, desde já, interditado o acesso desse adepto ao nosso pavilhão.” Depois do incidente, o presidente dos “azuis e brancos”, Pinto da Costa, contactou Frederico Varandas, dirigente dos “leões”, para dar conta da situação e explicar a origem dos desacatos.

A chamada não foi, porém, suficiente para o presidente do Sporting. Frederico Varandas, numa conferência de imprensa realizada na segunda-feira, garantiu que o pedido de desculpas portista foi, manifestamente, insuficiente: “Não chega um telefonema pessoal para o presidente a pedir desculpa, não chega um pedido de desculpa envergonhado, quase em off, ao presidente do Sporting.”