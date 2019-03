Euro 2020: Holanda e Bélgica cumprem, Croácia apanha “susto”

Bélgica e Rússia defrontaram-se no jogo grande da noite, na qualificação para o Euro 2020, e a partida caiu para os belgas. Nesta quinta-feira, em Bruxelas, Tielemans fez o 1-0, aos 15 minutos, mas Courtois “ofereceu” o empate a Cheryshev, um minuto depois. Hazard desfez o nulo, de penálti, pouco antes do intervalo, e bisou já perto do final. A Bélgica só não lidera o Grupo I porque Chipre – 5-0 a São Marino – e Cazaquistão – ​3-0 à Escócia – venceram por uma margem maior, nos primeiros jogos do dia.

No Grupo C, a Holanda venceu a Bielorrússia, por 4-0, com “alto patrocínio” de Memphis Depay. O holandês aproveitou uma “oferta” bielorrussa, no primeiro minuto, antes de Wijnaldum ampliar, aos 21’. Depay completou o “bis” já na segunda parte, de penálti, antes de van Dijk montar a goleada. No outro jogo do grupo, a Irlanda do Norte bateu a Estónia, por 2-0, com golos de McGinn, aos 51 minutos, e Steven Davis, aos 70’.

Destaque ainda para o “susto" croata, no Grupo E. O finalista do último Mundial começou a perder, em Zagreb, frente ao Azerbaijão, mas Barisic e Kramaric viraram uma jogo que esteve em perigo. O grupo é liderado pela Eslováquia, que confirmou o favoritismo frente à Hungria. Venceu 2-0, em Bratislava, com golo de Duda, aos 42 minutos, e Rusnak, aos 85’.

Resultados – 21/03

Cazaquistão-Escócia, 3-0

Chipre-São Marino, 5-0

Áustria-Polónia, 0-1

Bélgica-Rússia, 3-1

Croácia-Azerbaijão, 2-1

Israel-Eslovénia, 1-1

Holanda-Bielorrússia, 4-0

Macedónia do Norte-Letónia, 3-1

Irlanda do Norte-Estónia, 2-0

Eslováquia-Hungria, 2-0