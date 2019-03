Festival Jardins Efémeros não vai realizar-se este ano em Viseu

O festival multidisciplinar Jardins Efémeros, que há uma década marca o calendário cultural de Viseu com intervenções no espaço público da cidade, não se vai realizar este ano. A falta de financiamento suficiente, nomeadamente municipal, está na origem da decisão da organização, que o comunicou na manhã desta quinta-feira. Os Jardins Efémeros, que já levaram artistas como Vhils ou o músico Nils Frahm a Viseu, contam regressar em 2020.

Numa nota enviada às redacções, a fundadora e directora do evento, Sandra Oliveira, explicava a sua “sentida tristeza” pela não-realização dos Jardins Efémeros em 2019 e escrevia que o projecto “carece de uma pausa para reflexão”. No mesmo comunicado conjunto, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, Jorge Sobrado, dizia lamentar também a suspensão da edição deste ano da “iniciativa marcante no contexto cultural local e nacional”, que ajuda a financiar desde a primeira edição.

Mas apesar de ter sido aprovado financiamento para esta edição no âmbito do programa municipal Viseu Cultura, este não é suficiente para a realização do festival que meses e anos depois de cada edição ainda deixa marcas no espaço público da cidade beirã, com intervenções de arte de rua, por exemplo. “Houve um desinvestimento paulatino ao longo dos anos da Câmara Municipal de Viseu”, disse ao PÚBLICO Sandra Oliveira. “Tentámos encontrar outras fontes de financiamento, mas não reunimos as condições financeiras para o realizar com a qualidade que esta cidade merece e exige”, lamenta Sandra Oliveira. O PÚBLICO contactou a vereação da Cultura da Câmara de Viseu e aguarda resposta.

“Tudo farei para continuar”, precisa Sandra Oliveira ao telefone, confessando a sua “dor profunda” perante esta suspensão e esperando que em 2020 os Jardins Efémeros possam regressar. Para a programadora, “é uma ideia de cidade que se esboroa”.

“São 10 anos de trabalho e tudo fizemos para conseguir fazer mais esta edição, para descentralizar a cultura contemporânea urbana em Portugal, para que ela possa chegar onde nunca vem – e no espaço público”, sublinha sobre a natureza aberta a todos do festival. “É o único evento de acesso gratuito para todos e com cerca de 100 mil visitantes a cada edição.”

A autarquia tem sido o principal financiador dos Jardins Efémeros. Em 2014 a autarquia investia 170 mil euros no festival; em 2015 o valor baixou para 125 mil euros ao evento e recorreu ao crowdfunding para angariar mais verbas; em 2017 a autarquia apoiou o evento com 123 mil euros; em 2018, esse valor baixou para os 100 mil euros. Este ano a sua candidatura ao Viseu Cultura foi aprovada com os mesmos valores de 2018, com a indicação de que se trata de um apoio bienal 2018/2019. Os Jardins Efémeros têm também contado com um apoio da Direcção-Geral das Artes (na edição de 2017 foram de 30 mil euros, por exemplo, no Programa de Apoio Directo para Projectos Pontuais no domínio da Programação), mas estes falharam para 2019 devido aos problemas com o novo modelo de apoios que em 2018 entrou em vigor. “Os tempos dos concursos não são os tempos deste projecto”, contextualiza Sandra Oliveira em declarações ao PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora, o projecto da Pausa Possível — Associação Cultural e de Desenvolvimento e que teria neste ano a sua nona edição, entra ele próprio em pausa. “Da mesma sairá renovadora energia para a sua reorganização e relançamento com a qualidade que sempre exigimos”, lê-se no comunicado desta quarta-feira; “fazemos votos para que esta seja uma pausa breve, pelo que o Município criará as condições para que a entidade promotora do evento possa apresentar nova candidatura ao Viseu Cultura, já este ano, tendo em vista o financiamento municipal à edição de 2020”, diz por seu turno Jorge Sobrado na mesma nota, referindo esperar que “os poderes públicos nacionais criem condições para o seu desenvolvimento”.

Ao longo de oito edições, os Jardins Efémeros puseram a arte urbana nas ruas do centro histórico de Viseu, convidaram artistas plásticos portugueses e estrangeiros consagrados e emergentes, arquitectos, músicos e outros tantos a intervir em espaços tão distintos quanto a Sé de Viseu ou o Museu Nacional Grão Vasco. Os Pop Dell’Arte, Evan Parker, William Basinski, ±MaisMenos± (Miguel Januário) e Vhils (Alexandre Farto), Fernanda Fragateiro, Nuno Cera ou André Cepeda estão entre os muitos nomes que participaram nos últimos anos nos Jardins Efémeros. Sandra Oliveira diz estar a receber o apoio de alguns desses convidados, como os músicos Abul Mogard e Marja de Sanctis, que descrevem a edição do ano passado como “um dos grandes momentos de 2018” e agradecem pela sua participação num festival “único e precioso para a comunidade local” que “encoraja a visita de pessoas que podem não estar familiarizadas com a música e artes experimentais”.